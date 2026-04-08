PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260408.2 Kiel: Raub am Germaniahafen - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

Am vergangenen Freitagabend kam es am Germaniahafen im Stadtteil Gaarden zu einem Raub. Dabei überfielen drei unbekannte Täter einen Mann und entwendeten dessen Portemonnaie. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Die Tat ereignete sich am 03.04.2026, gegen 19:30 Uhr auf dem Kieler Ostufer. Nach Angaben des Geschädigten sei er zu Fuß vom Germaniahafen in Richtung Hauptbahnhof gegangen. Auf dem Weg sei er von drei unbekannten Personen nach Geld gefragt worden. Er habe versucht, sich der Situation zu entziehen und wegzugehen. Daraufhin sei er unvermittelt von zwei der drei Täter ins Gesicht geschlagen und verletzt worden. Einer der Männer habe dem Geschädigten dessen Portemonnaie entrissen und die Täter seien zu Fuß in Richtung Hörnbrücke geflüchtet.

Alle drei Tatverdächtigen hätten kurze Haare getragen. Darüber hinaus sei der erste Täter dunkel gekleidet gewesen. Ein zweiter Täter habe eine grüne Mütze, einen hellgrauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke getragen. Der Dritte sei mit einem dunkelblauen Trainingsanzug bekleidet gewesen.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Germaniahafens und des Hauptbahnhofes aufgehalten und dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu Tätern oder dem Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 zu melden.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 09:05

    POL-KI: 260407.2 Kreis Plön: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für den Kreis Plön

    Kreis Plön (ots) - Im Jahr 2025 ist die Gesamtzahl der bekannt gewordenen Straftaten im Kreis Plön mit einem Stand von 4.580 Fällen (2024: 4.946) um 366 Fälle (bzw. um 5,6 %.) wie bereits im vergangenen Jahr weiter gefallen. Die Häufigkeitszahl (Anzahl der Straftaten auf 100.000 Einwohner) als Indikator für die Kriminalitätsbelastung ist im Kreis Plön seit ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 09:00

    POL-KI: 260407.1 Kiel: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 der Landeshauptstadt Kiel

    Kiel (ots) - Für das Jahr 2025 ist ein Rückgang der Fallzahlen der Landeshauptstadt Kiel zu verzeichnen. Nach Jahren kontinuierlicher Rückgänge von 2018 bis 2021 und einem Anstieg in den Jahren 2022- 2024. Die registrierten Delikte fielen von 28.128 auf 25.158 (- 2.970) und damit um 10,6 %. Die Zahl der bekannt gewordenen Straftaten befindet sich damit in einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren