Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260408.2 Kiel: Raub am Germaniahafen - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots)

Am vergangenen Freitagabend kam es am Germaniahafen im Stadtteil Gaarden zu einem Raub. Dabei überfielen drei unbekannte Täter einen Mann und entwendeten dessen Portemonnaie. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Die Tat ereignete sich am 03.04.2026, gegen 19:30 Uhr auf dem Kieler Ostufer. Nach Angaben des Geschädigten sei er zu Fuß vom Germaniahafen in Richtung Hauptbahnhof gegangen. Auf dem Weg sei er von drei unbekannten Personen nach Geld gefragt worden. Er habe versucht, sich der Situation zu entziehen und wegzugehen. Daraufhin sei er unvermittelt von zwei der drei Täter ins Gesicht geschlagen und verletzt worden. Einer der Männer habe dem Geschädigten dessen Portemonnaie entrissen und die Täter seien zu Fuß in Richtung Hörnbrücke geflüchtet.

Alle drei Tatverdächtigen hätten kurze Haare getragen. Darüber hinaus sei der erste Täter dunkel gekleidet gewesen. Ein zweiter Täter habe eine grüne Mütze, einen hellgrauen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke getragen. Der Dritte sei mit einem dunkelblauen Trainingsanzug bekleidet gewesen.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Germaniahafens und des Hauptbahnhofes aufgehalten und dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu Tätern oder dem Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 zu melden.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

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