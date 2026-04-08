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Kreis Rendsburg-Eckernförde: Auseinandersetzung im Discounter - Polizei sucht Zeugen

Kiel / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 18.03.26 kam es im Friedrichsruher Weg in Altenholz-Stift in einer Discounter-Filiale zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Tat ereignete sich während der Öffnungszeiten im laufenden Geschäftsbetrieb. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Zu dem Vorfall kam es am Mittwoch, den 18.03.26, gegen 13:50 Uhr. Nach Zeugenaussagen sei es im Verkaufsraum der Discounter-Filiale zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, die zum Teil mit massiver Gewalt aufeinander eingewirkt und sich gegenseitig sowie weitere Personen verletzt hätten. Im Rahmen der Auseinandersetzung seien auch Teile des Inventars von den Personen beschädigt worden.

Der Tathergang sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Die Polizei bittet insbesondere Kunden, die sich zur Tatzeit in der Discounter-Filiale oder davor aufgehalten haben und Angaben zum Tatgeschehen oder zu den beteiligten Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 zu melden.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

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