POL-PDTR: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Zweiradfahrer

Idar-Oberstein (ots) - In der Nacht vom 17.07.2025 auf den 18.07.25 wurde aus einer Gartenlaube in der Tiefensteiner Straße ein E- Bike in matt-schwarz der Marke "Bulls" entwendet. Der bislang unbekannte Täter, der von einer Kamera erfasst wurde, trug eine helle Basecap, schwarze Turnschuhe, schwarze Handschuhe, eine helle Jogginghose und führte einen Rucksack mit sich. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ...

