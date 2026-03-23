Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Stromkabel unbekannter Herkunft aufgefunden

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Neuss (ots)

Am Freitagmorgen, 20. März, wurde die Polizei des Rhein-Kreis Neuss zu einem Unternehmensgelände an der Normannenstraße in Neuss gerufen. Dort war ein etwa 30 bis 40 Meter langes, schwarzes Signalkabel über einem Zaun hängend aufgefunden worden. Aktuell ist noch unklar, wie das Kabel dorthin gelangt sein könnte und ob es sich möglicherweise um Diebesgut handelt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 wollen dem auf den Grund gehen und bitten dabei auch die Bevölkerung um Hinweise. Wer zielführende Angaben zur Herkunft des Kabels oder eventuellen Verdächtigen, die dies an die Normannenstraße gebracht haben könnten, machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden. (-14015)

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