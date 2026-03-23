Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kaarster stürzt vom Rad und verletzt sich schwer

Kaarst (ots)

Ein 86-jähriger Kaarster war am Donnerstag (19.03.), gegen 17:10 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der Straße "Am Pfarrzentrum" unterwegs. Nach ersten Angaben habe er auf Höhe der Turnhalle leicht gebremst, da er über eine Bodenwelle fuhr. Ein unbekannter E-Scooterfahrer, welcher sich hinter dem Kaarster befand, fuhr dem 86-Jährigen auf. Der lebensältere Mann kam dabei zu Fall. Ein weiterer unbekannter Fahrradfahrer fuhr dann dem Kaarster über sein Bein und kam ebenfalls zu Fall. Der E-Scooter-Fahrer sowie der unbekannte Fahrradfahrer setzen ihre Fahrt fort.

Der 86-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie die unbekannten Personen.

Weiterführende Hinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

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