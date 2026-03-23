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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Autofahrer beschädigt geparkte Pkw

Jüchen (ots)

Am Freitag, 20. März, hat ein offenbar alkoholisierter 63-Jähriger in Jüchen mit seinem Auto mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Jüchener auf der Steinstraße unterwegs und kollidierte mehrfach mit Autos am Fahrbahnrand. Er setzte seine Fahrt offenbar in die Frankenstraße fort, wo er sein eigenes Fahrzeug durch Kontakt mit dem Bordstein beschädigte. Beim Versuch, wieder anzufahren, wurden weitere geparkte Pkw gerammt. Zeugen allarmierten während des Geschehens die Polizei, der sich der 63-Jährige zu entziehen versuchte. Er wurde jedoch gestellt. Es ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte - ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete diese Annahme. Dem Jüchener wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden insgesamt zehn Autos beschädigt. Personen kamen jedoch nicht zu Schaden.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Weiterführende Hinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Wer unter dem Einfluss von Alkohol Auto fährt, riskiert nicht nur empfindliche Strafen, sondern bringt auch sich und andere in Gefahr. Lassen Sie, wenn Sie getrunken haben, daher den Wagen - und auch das Fahrrad - stehen, und nutzen Sie stattdessen ein Taxi oder die öffentlichen Verkehrsmittel.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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