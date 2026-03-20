Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kaarst - Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Neuss (ots)

Auf Grund eines aufmerksamen Zeugen gelang es der Polizei heute, gegen 15:45 Uhr, zwei Einbrecher unmittelbar nach der Tat festzunehmen. Der Zeuge teilte über den Notruf der Polizei mit, wie er beobachten könne, wie sich gerade zwei ihm unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zur Wohnung seines Nachbarn verschafft haben. Den entsandten, starken Polizeikräften gelang es, auf Grund der guten Personenbeschreibung des Zeugen die zwei Einbrecher unmittelbar nach verlassen des Hauses im Nahbereich anzutreffen und festzunehmen. Bei den beiden tatverdächtigen Personen aus Neuss konnte in einer mitgeführten Tasche umfangreiches Diebesgut aufgefunden werden. Dieses konnte durch den Geschädigten als sein Eigentum wiedererkannt werden. Die beiden 19 und 23 Jahre alten Täter sind der Polizei nicht unbekannt und wurden vorläufig festgenommen. Ob die beiden festgenommenen Personen auch für weitere Einbrüche in Frage kommen, ist Gegenstand der Ermittlungen, welche die Kriminalpolizei übernommen hat. Dieser Erfolg zeigt einmal mehr, wie sehr die Polizei auf Hinweise von Bürgern angewiesen ist. Scheuen sie sich nicht, bei verdächtigen Feststellungen unverzüglich über den Notruf 110 die Polizei zu informieren. Kl.

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