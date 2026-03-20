Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kaarst - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer der Polizei

Neuss (ots)

Am heutigen Tag, um 15:53 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Kradfahrer der Polizei Neuss die Neusser Straße in Kaarst. Er befand sich unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten zu einem Einbruch in Kaarst, der von Zeugen beobachtet wurde. Zur gleichen Zeit fuhr eine 52-jährige Kaarsterin mit ihrem PKW Opel vom Parkplatz auf die Neusser Straße und übersah den Kradfahrer. Es kam Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Kradfahrer schwer verletzt wurde. Nach ärztlicher Versorgung vor Ort wurde er einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. für die Dauer der Unfallaufnahme war die Neusser Straße gesperrt. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut.

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