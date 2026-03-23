Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 80-Jährige auf offener Straße beraubt

Neuss (ots)

Am Sonntag, 22. März, hat sich im Neusser Stadtteil Grimlinghausen offenbar ein Raubüberfall ereignet. Nach aktuellem Erkenntnisstand war eine 80-Jährige gegen 12:45 Uhr mit dem Rollator im Bereich des Kreisverkehrs der Straßen Am Blankenwasser und Im Taubental unterwegs. Aus einem weißen Audi mit britischem Kennzeichen und Lenkrad auf der rechten Seite stiegen unvermittelt zwei Frauen aus und redeten in einer unbekannten Sprache auf die Seniorin ein. Diese wollte sich entfernen, wurde jedoch auf ihren Rollator gedrückt, woraufhin ihr die Unbekannten mehrere Schmuckstücke vom Arm rissen. Als die Frau um Hilfe rief, entfernten sie sich in dem Pkw, der von einer dritten, männlichen Person gefahren wurde, in Richtung der Bundesstraße 9. Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief negativ, weshalb sich die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nun auch mögliche Zeugen um Mithilfe bitten. Weiterführende Hinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen. Die beiden gesuchten Frauen waren mit langen Gewändern in gelber und roter Farbe sowie Kopftüchern bekleidet. Der Fahrer des flüchten Pkw soll ein weißes Hemd getragen haben.

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