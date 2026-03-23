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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schüsse auf Wohnhaus

Neuss (ots)

Unbekannte haben am Montag (23.02.), gegen 02:00 Uhr, mehrere Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus an der Geulenstraße im Neusser Ortsteil Furth abgegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen mehrere Projektile die Hausfassade und ein Projektil trat durch ein Fenster in eine leer stehende Wohnung ein. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Eine Zeugin hatte nach den Schüssen einen schwarzen Wagen, möglicherweise handelte es sich dabei um einen VW T-Roc, mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Venloer Straße davonfahren sehen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben zunächst ohne Erfolg.

Nur etwa eine Stunde später, gegen 03:00 Uhr, meldete ein Zeuge einen versuchten Wohnungseinbruch an der Gartenstraße in der Neusser Innenstadt. In diesem Zusammenhang konnten Einsatzkräfte vor dem Mehrfamilienhaus einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Bei seiner Durchsuchung wurde eine scharfe Schusswaffe aufgefunden.

Ermittler prüfen nun mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten und deren Hintergründe. Aus ermittlungstaktischen Gründen kann die Polizei derzeit keine weiteren Auskünfte zu den beiden Vorfällen geben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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