Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche der vergangenen Woche

Bild-Infos

Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Im Rhein-Kreis Neuss kam es in der vergangenen Woche zu 17 Wohnungseinbrüchen bzw. Wohnungseinbruchsversuchen. Es wurden acht vollendete Taten registriert sowie neun Einbruchsversuche.

In Kaarst schlugen Einbrecher insgesamt sechs Mal zu. Davon blieben drei Taten im Versuchsstadium stecken. Jeweils ein Wohnungseinbruch ereignete sich in Dormagen, Grevenbroich, Jüchen sowie Korschenbroich und Rommerskirchen.

In Meerbusch kam es zu zwei Einbruchsversuchen. In Neuss kam es zu vier Einbrüchen, davon handelt es sich bei einem Einbruch um einen Versuch.

berichteten bereits im Laufe der letzten Woche von einem der Einbrüche in Neuss. Die Meldung "Einbrecher auf frischer Tat festgenommen" finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6240333

Am Montag (16.03.), gegen 11:46 Uhr, habe ein unbekannter Mann an der Haustür eines Einfamilienhauses an der Blücherstraße in Kaarst geklingelt. Gegen 11:51 Uhr machte sich derselbige Mann an der Terassentür des Hauses zu schaffen und hebelte diese auf. Gegen 11:58 Uhr verließ der Tatverdächtige das Objekt in unbekannte Richtung. Nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld entwendet.

In Korschenbroich kam es am Montag (16.03.) zu einem Einbruchsversuch. An der Straße "Am Kirchkamp" versuchte ein unbekannter Mann, gegen 10:30 Uhr, über ein Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Als die Bewohnerin auf den mutmaßlichen Einbrecher aufmerksam wurde, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Der Unbekannte sei circa 175 bis 180 Zentimeter groß, habe eine schlanke Statur und trug eine blaue Mütze. Er soll einen schwarzen Trainingsanzug getragen haben.

Am Mittwoch (18.03.), gegen 22:25 Uhr, versuchte eine unbekannte Person in eine Wohnung an der Straße "Zur Bahnmeisterei" in Rommerskirchen einzubrechen. Der mutmaßliche Einbrecher hatte das Fliegengitter entfernt, als die Hausbewohner auf den Mann aufmerksam wurden. Dieser flüchtete darauf in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige sei circa 180 Zentimeter groß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover.

Freitag (20.03.) klingelten, gegen 10:05 Uhr, zwei unbekannte Männer an einer Haustür eines Reihenhauses am Hülser Weg in Kaarst. Zehn Minuten versuchten die Tatverdächtigen die Haustür aufzubrechen. Die Hausbewohnerin klopfte gegen die Tür und die beiden Unbekannten flüchteten in unbekannte Richtung. Der Mann, welcher sich zuvor an der Tür befand, habe eine schwarze Kappe getragen und sei kleiner und korpulenter gewesen. Die andere Person trug ein blaues Oberteil und sei größer gewesen. Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012)

Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen können durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen bereits im Vorfeld verhindern, dass es zu einem Einbruch kommt. Einbrecher agieren häufig unter Zeitdruck und mit einfachen Werkzeugen, wenn der Einstieg noch sofort gelingt, lassen sie meist von ihrem Vorhaben ab. Deswegen können Sicherungen an besonders beliebten Angriffspunkten - etwa an Fenstern oder Terrassentüren - helfen. Welche Möglichkeiten es hierzu gibt, dazu beraten Experten der Kripo bei kostenfreien Vor-Ort-Terminen, die unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell