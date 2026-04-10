Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260410 - 0452 Frankfurt - Rödelheim: Dieb in Gebüsch festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (09. auf 10. April 2026) einen mutmaßlichen Dieb fest, der versuchte, sich in einem Gebüsch zu verstecken.

Der 40-jährige Tatverdächtige wurde gegen 00:05 Uhr dabei beobachtet, wie er in der Westerbachstraße die Scheibe eines Fahrzeugs zerstörte und daraufhin eine Tasche daraus stahl.

Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung erkannten Polizisten den Mann kurz darauf auf einem Fahrrad fahrend in der Nähe eines Lebensmittelmarktes. Auch sein Versuch, sich in einem dortigen Gebüsch zu verstecken, hinderte die Beamten nicht daran, die Festnahme durchzuführen.

Bei dem von ihm mitgeführten Fahrrad besteht der Verdacht, dass er es ebenfalls gestohlen hat, aus diesem Grund stellten die Beamten es vor Ort sicher. Der Dieb muss sich jetzt für seine Handlungen strafrechtlich verantworten.

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