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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260409 - 0451 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Gemeinsame Pressemitteilung zum versuchten Mord nach Beziehungsstreit - 34-Jähriger in Untersuchungshaft

Frankfurt (ots)

In der Nacht vom 7. auf den 8. April 2026 kam es am Mainufer auf Höhe des Holbeinstegs zu einem Angriff eines 34-Jährigen auf seine 18-jährige Lebensgefährtin. Der Beschuldigte konnte noch am Morgen des gestrigen Tages festgenommen werden und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Er ist dringend verdächtig, seine Lebensgefährtin bei einem Spaziergang nach einem Beziehungsstreit in den Main gestoßen zu haben, wobei er gewusst haben soll, dass diese nicht schwimmen kann. Die laut um Hilfe schreiende Frau konnte nur durch die schnelle Hilfe von Passanten und einer hinzugerufenen Polizeistreife aus dem Fluss geborgen werden.

Der Tatverdächtige wurde gestern dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main vorgeführt. Gegen ihn wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung erlassen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/755-51199 zu melden oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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