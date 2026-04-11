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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260411 - 0456 Frankfurt - Eschersheim: PKW kollidiert mit U-Bahn - Eine Person leichtverletzt

Frankfurt (ots)

(ha) Am Donnerstagabend (09. April 2026) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Hyundai und einer U-Bahn, eine Person wurde leichtverletzt.

Die 53-Jährige Fahrerin des PKW befuhr die Eschersheimer Landstraße gegen 18:25 Uhr in Fahrtrichtung stadtauswärts. Nach aktuellem Ermittlungsstand wendete sie verbotswidrig im Bereich "Am Lindenbaum" über den dortigen Kreuzungsbereich. Hierbei touchierte sie die in gleicher Richtung fahrende U-Bahn der Linie 1. Eine Mitfahrerin der U-Bahn stürzte und wurde durch den Unfall leichtverletzt, es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, weitere Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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