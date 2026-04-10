Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260410 - 0455 Frankfurt - Dornbusch: 14-Jährige vermisst
Frankfurt (ots)
Seit Donnerstag, dem 09.04.2026, 15:00 Uhr wird die 14-jährige Lea-Sophie D. vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie zur angegebenen Zeit im Bereich Frankfurt-Dornbusch in der Eschersheimer Landstraße. Seitdem ist die Lea-Sophie unbekannten Aufenthaltes. Sie hat in Frankfurt keine bekannten Bezugspunkte.
Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:
ca. 165 cm groß, kurze dunkle Haare; schwarze Winterjacke, Jeans
Wer hat die Lea-Sophie D. noch nach dem 09.04.2026, 15:00 Uhr gesehen oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben? Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt unter der 069 755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle."
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