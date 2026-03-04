Feuerwehr Böblingen

FW Böblingen: Brand in einer Lackierwerkstatt

Böblingen (ots)

Bei Arbeiten in einer Lackierwerkstatt im Industriegebiet Hulb in Böblingen kam es am heutigen Mittwochvormittag gegen 8.00 Uhr zu einem Brand, der sich im weiteren Verlauf über die Lüftungsanlage ausbreitete.

Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Böblingen waren offene Flammen sichtbar, sodass umgehend ein Löschangriff mit zwei Löschrohren eingeleitet wurde. Die 17 anwesenden Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen waren. Auf die Nachlöscharbeiten folgten umfangreiche Belüftungsarbeiten, um Rauch aus angrenzenden Räumen zu bekommen.

Die Feuerwehren Böblingen und Sindelfingen waren mit 8 Fahrzeugen und 36 Kräften im Einsatz. Der Rettungsdienst sowie der DRK Ortsverein Böblingen war mit 5 Fahrzeugen und 10 Kräften vor Ort, ebenso die Polizei mit 3 Streifenwagenbesatzungen.

Original-Content von: Feuerwehr Böblingen, übermittelt durch news aktuell