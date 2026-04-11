Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260411 - 0458 Frankfurt - Innenstadt: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten

Frankfurt (ots)

(ha) Ein alkoholisierter Mann verletzte in der Nacht von Freitag (10. April 2026) auf Samstag (11. April 2026) einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma und einen Polizeibeamten im Bereich der Straße "Großer Hirschgraben".

Der 22-jährige Beschuldigte soll zunächst einem Sicherheitsmitarbeiter ins Gesicht geschlagen haben, weshalb die Polizeibeamten verständigt wurden. Als diese ihm nach Aufnahme der Strafanzeige dann einen Platzverweis aussprachen, schlug er unvermittelt mit der Faust in den Halsbereich eines der Polizisten. Die Beamten führten umgehend die Festnahme durch, hierbei beleidigte der Beschuldigte sie mehrfach. Sie brachten ihn im Anschluss zwecks Ausnüchterung in das zentrale Polizeigewahrsam, der leichtverletzte Polizist konnte seinen Dienst fortführen.

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