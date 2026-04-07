LPI-SHL: Schwer gestürzt
Nordheim (ots)
Ein 59-jähriger Pedelecfahrer fuhr Montagnachmittag auf der Landstraße zwischen Nordheim und Schwickershausen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann und kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Pedelec entstand Sachschaden.
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