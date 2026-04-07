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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwer gestürzt

Nordheim (ots)

Ein 59-jähriger Pedelecfahrer fuhr Montagnachmittag auf der Landstraße zwischen Nordheim und Schwickershausen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann und kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Pedelec entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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