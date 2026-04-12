Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260412 - 0460 Frankfurt - Riedberg: E-Scooter kollidiert mit U-Bahn- 13-Jähriger schwerverletzt

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Samstagabend (11.April 2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem jungen E-Scooterfahrer und einer U-Bahn, hierbei wurde der Junge schwerverletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand trug sich der Sachverhalt wie folgt zu: Der 13-Jähirge fuhr gegen 21:50 Uhr aus Richtung Riedbergplatz kommend in Richtung der U-Bahnstation Uni Campus Riedberg. An dieser Stelle überquerte er einen nicht beschrankten Bahnübergang, welcher durch eine Ampel geregelt ist. Beim Überqueren kam es zum Zusammenstoß mit einer U-Bahn, dadurch wurde der Junge schwerverletzt. Nach einer Erstversorgung durch einen Ersthelfer vor Ort und eine kurz darauf eintreffende Streife der Polizei wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Unfallursachenermittlungen dauern an.

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