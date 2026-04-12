Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260412 - 0462 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Drohungen im Live-Stream - Polizei schreitet ein

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen in der Nacht von Samstag (11. April 2026) auf Sonntag (12. April 2026) einen Mann fest, nachdem dieser zuvor Drohungen ausgerufen hatte und dies live im Internet streamte.

Ein Zeuge, der besagten Livestream im Internet verfolgte, kontaktierte die Polizei. Er könne einen Mann sehen, der sich im Frankfurter Bahnhofsgebiet befinde und diverse Drohungen ausrufen würde, angeblich habe er auch einen waffenähnlichen Gegenstand. Die Polizisten reagierten sofort und konnten wenige Augenblicke später die Festnahme in der Kaiserstraße durchführen. Der 21-Jährige wurde durchsucht, es stellte sich heraus, dass er keine Form von Waffe mit sich führte, sie brachten ihn im Anschluss zwecks Erkennungsdienstlicher Maßnahmen auf ein nahes Polizeirevier. Er wird sich jetzt für seine Handlungen strafrechtlich verantworten müssen.

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