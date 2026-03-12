PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Polizeieinsatz am Bahnhof

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am späten Mittwochnachmittag ist ein 33-jähriger Mann am Bahnhof aufgefallen, weil er ein Messer in der Hand hielt und damit Schwingbewegungen in der Luft machte. Nach derzeitigen Erkenntnissen bedrohte er dabei niemanden konkret. Beamte der Polizeiinspektion Landstuhl konnten den Mann überwältigen und ihm das Messer abnehmen. Anschließend wurde er vorübergehend festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte von der Bundespolizei. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14399 zu melden. Wer Videoaufnahmen oder Bilder des Geschehens gemacht hat, wird gebeten, diese den Ermittlern zur Verfügung zu stellen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 08:55

    POL-PILAN: Verkehrsunfall mit Flucht

    Landstuhl, Bahnstr. Parkplatz Bahnhof (ots) - Der Geschädigte parkt mit seinem Fahrzeug, einem VW Tiguan auf dem Park & Ride Parkplatz am Bahnhof in Landstuhl, in der Zeit von 05 bis 13 Uhr, am 11. März. Als er mittags zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, bemerkt er einen Streifschaden auf der vorderen linken Fahrzeugseite. Vom Unfallverursacher ist bisher nichts bekannt. Da der Park & Ride Parkplatz sowie die Bahnstraße ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 17:47

    POL-PILAN: Ralau Ramstein! -75. Westricher Fasnachtsumzug

    Ramstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am heutigen Mittag fand in Ramstein im Kreis Kaiserslautern der 75. Westricher Fasnachtsumzug statt. Mit circa 10.000-12.000 Teilnehmern und 100 Zugnummern war die Veranstaltung wie jedes Jahr gut besucht. In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, der Feuerwehr, der Bundespolizei , der US-Militärpolizei sowie dem Rettungsdienst des DRK konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren