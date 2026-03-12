Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Polizeieinsatz am Bahnhof

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am späten Mittwochnachmittag ist ein 33-jähriger Mann am Bahnhof aufgefallen, weil er ein Messer in der Hand hielt und damit Schwingbewegungen in der Luft machte. Nach derzeitigen Erkenntnissen bedrohte er dabei niemanden konkret. Beamte der Polizeiinspektion Landstuhl konnten den Mann überwältigen und ihm das Messer abnehmen. Anschließend wurde er vorübergehend festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte von der Bundespolizei. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14399 zu melden. Wer Videoaufnahmen oder Bilder des Geschehens gemacht hat, wird gebeten, diese den Ermittlern zur Verfügung zu stellen. |kle

