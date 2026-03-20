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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Pkw in Dötlingen +++ keine Personen verletzt

Delmenhorst (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts ist am Donnerstag, 19. März 2026 um 18:40 Uhr, im Nelkenweg in Dötlingen ein Pkw der Marke VW in Brand geraten. Am Fahrzeug entstanden Sachschäden in Höhe von geschätzt 5.000 Euro.

Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen gelöscht. Eine Verletzung der Anwohner konnte durch die Besatzung eines Rettungswagen ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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