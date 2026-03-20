Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzugfahrer unter Einfluss von Alkohol auf der A1 in Wildeshausen unterwegs +++ Führerschein beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwochmittag, 18. März 2026 gegen 12:00 Uhr, erhielt die Polizei mehrere Anrufe wegen eines Sattelzugs, der die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück bei Wildeshausen in Schlangenlinien befuhr. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern wäre es bisher nicht gekommen.

Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle, in der die Fahrtüchtigkeit des 39-Jährigen Fahrzeugführers überprüft wurde, stellten die Beamten zunächst Alkoholgeruch im Atem des Mannes fest. Ein dann durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 4,59 Promille. Durch die Beamten wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Des Weiteren wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro einbehalten.

Reisende, die zu diesem Zeitpunkt auf der Autobahn 1 unterwegs waren, und den Sattelzug gesehen haben oder durch die Fahrweise gefährdet worden sind, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04435 -93160 bei der Autobahnpolizei Ahlhorn zu melden.

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