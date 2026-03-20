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POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin in Nordenham
Delmenhorst (ots)
Bereits am Montag, 16. März 2026, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich in der Pestalozzistraße ein Verkehrsunfall.
Ein derzeit unbekannter Mann fuhr rückwärts mit einem PKW aus einer Parklücke und übersah eine Fahrradfahrerin, die die Pestalozzistraße in Richtung Hafenstraße befuhr.
Die 39-Jährige Nordenhamerin musste ausweichen und stürzte. Der PKW-Fahrer erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Frau. Da diese angab unverletzt zu sein, setzte er seine Fahrt fort. Im Nachhinein wurden bei der Frau jedoch behandlungsbedürftige Verletzungen festgestellt.
Der PKW-Fahrer und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Nordenham, 04731 / 26940, zu melden.
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Matthias Wittje
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