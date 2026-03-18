Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Am Dienstagabend ging einer Polizeistreife ein Autofahrer ins Netz, der berauscht hinterm Steuer saß. Gegen 20:30 Uhr stoppten die Beamten in der Miesauer Straße einen Porsche Panamera. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Polizisten auf, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ein Atemalkoholtest belegte lediglich einen Wert von fast 0,3 Promille. Einen Urintest, zum Nachweis von Rauschgift, lehnte der Autofahrer ab. Daher musste der Mann die Ordnungshüter zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die soll nun Aufschluss über den Drogenkonsum des Fahrers geben. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der sogenannten Trunkenheitsfahrt rechtfertigen. Weiterfahren durfte der 40-Jährige nicht mehr. |kfa

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