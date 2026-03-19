Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Straßenverkehrsgefährdung in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf +++ KORREKTUR

Delmenhorst (ots)

Am 19.03.2026 befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Ganderkesee (Polizeibeamter in der Freizeit) mit seinem Pkw gegen 09:38 Uhr die Fritz-Reuter-Straße in Ganderkesee in Fahrtrichtung Oldenburger Straße. Im Kreuzungsbereich Fritz-Reuter-Weg/Oldenburger Straße/Rudolf-Diesel-Straße beabsichtigte der 29-Jährige bei grüngeschalteter Lichtzeichenanlage nach rechts in Richtung Delmenhorst abzubiegen. Hierbei stellte er fest, dass von links kommend ein Pkw Mercedes Benz CLS 500 in schwarz, Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich "OL", mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Delmenhorst befuhr. Der Pkw überquerte den Kreuzungsbereich bei rotgeschalteter Lichtzeichenanlage und setzte die Fahrt in Richtung Delmenhorst fort. Der 29-Jährige musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um ein Zusammenstoß der Fahrzeuge zu verhindern. Anschließend versetzte sich der 29-Jährige in den Dienst und folgte dem Pkw.

Der schwarze Mercedes Benz setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort, bis er im Bereich der Kreuzung Oldenburger Straße/Urneburger Straße verkehrsbedingt halten musste. Der 29-Jährige stieg aus dem Fahrzeug aus und begab sich zum Fahrzeugführer des schwarzen Mercedes Benz. Der 29-Jährige wies sich als Polizeibeamter aus. Trotz dessen setzte der schwarze Mercedes Benz seine Fahrt fort und überholte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere Pkw auf der Oldenburger Straße zwischen der Urneburger Straße und der Straße "Hinter dem Tiergarten" in Delmenhorst.

Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um eine ca. 25 - 30 Jahre alte männliche Person mit südländischem Aussehen.

Zeugen, die Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Rufnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen.

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