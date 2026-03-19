Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 19.03.2026, 00:50 Uhr)

Giessen (ots)

Wetzlar: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 19.03.2026, 00:50 Uhr)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Mittwochabend, 18.03.2026 vermissten 12-Jährigen aus Wetzlar wird hiermit zurückgenommen. Er kehrte wohlbehalten eigenständig nach Hause zurück. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder des ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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