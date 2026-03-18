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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Zeugen nach Unfall auf K 14 gesucht + Geld in Pension gestohlen +

Giessen (ots)

Kirchhain: Zeugen nach Unfall auf K 14 gesucht

Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten kam es am Montag (16.03.2026) gegen 14:05 Uhr auf der K 14 bei Kirchhain. Ein 70-jähriger Mann aus Wolfhagen war mit seinem schwarzen Audi A4 Avant auf der Kreisstraße aus Richtung Stadtallendorf kommend in Fahrtrichtung Kirchhain unterwegs. Hierbei geriet er mit seinem Audi auf die Gegenspur. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste dem schwarzen A4 ausweichen. Dieser kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Wolfhagener erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden wird auf über 30.000 EUR geschätzt. Die Ermittler der Polizeistation Stadtallendorf bitten Unfallzeugen, insbesondere die Fahrerin oder den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, das ausweichen musste, telefonisch unter 06428 93050 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Marburg: Geld in Pension gestohlen

Am Dienstagmorgen (17.03.2026) verschaffte sich ein Unbekannter zwischen 05:30 Uhr und 05:45 Uhr Zutritt zu einer Pension in der Dürerstraße. Der Täter brach mehrere Schränke auf. Aus zwei Geldkassetten ließ er Bargeld mitgehen. Zeugen, denen Dienstagfrüh verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich unter Tel.: 06421 4060 bei der Kriminalpolizei in Marburg zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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