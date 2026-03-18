Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Marburg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 13.3.2026, 13:53 Uhr)

Giessen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit 11.3.2026 vermissten 14-Jährigen aus Marburg wird hiermit zurückgenommen. Sie wurde angetroffen, es geht ihr gut. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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