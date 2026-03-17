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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Zeuge stellt Automatenaufbrecher + Bluetooth-Boxen und Süßigkeiten gestohlen +

Giessen (ots)

Bad Endbach: Zeuge stellt Automatenaufbrecher

Kurz vor Mitternacht vernahm ein Anwohner der Landstraße in Bad Endbach am Montagabend (16.03.2026) mehrere laute Schläge. Er verständigte daraufhin über den Notruf 110 die Polizei und konnte beobachten, wie ein Mann mit einer Tasche einen Kiosk verließ. Der Zeuge stellte den Unbekannten und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort. Die Beamten stellten fest, dass im Kiosk die Glasscheibe eines Verkaufsautomaten zerstört worden war und Ware aus dem Automaten fehlte. Diese fanden die Polizisten in der Tasche des durch den Zeugen angetroffenen 24-jährigen Mannes. Ein Alkoholvortest ergab bei dem 24-Jährigen aus Bad Endbach einen Wert von 1,5 Promille. Außerdem ergaben sich den Ordnungshütern Anzeichen für den Konsum weiterer berauschender Mittel. Der 24-Jährige musste die Streife daher zur Wache begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, zu denen eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie eine Blutentnahme durch einen Arzt gehörten, wurde er in der Nacht auf Grund fehlender Haftgründe entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Marburg: Bluetooth-Boxen und Süßigkeiten gestohlen

Unbekannte drangen im Zeitraum zwischen Samstag (14.03.2026), 18:30 Uhr und Montag (16.03.2026), 07:20 Uhr in der Furthstraße durch ein Fenster in eine Einrichtung der Behindertenhilfe ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Schränke und ließen zwei Bluetooth-Boxen sowie Süßigkeiten mitgehen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Marburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06421 4060).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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