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Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Giessen (ots)

Gießen: Jugendlicher bei Unfall mutmaßlich schwer verletzt

Gestern Abend kam es in Wieseck zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto. Dabei erlitt der 16-Jährige mutmaßlich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der Jugendliche gegen 21.25 Uhr eine Fußgängerampel in Höhe der Hausnummer 340. In diesem Moment fuhr eine Frau in ihrem VW stadtauswärts. Plötzlich trat der Fußgänger auf die Fahrbahn, es kam zum Zusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei sucht Unfallzeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Pierre Gath, Pressesprecher

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