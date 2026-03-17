Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Zettel nicht lesbar - Unfallzeuge gesucht + Hundebesitzer schlägt zu

Giessen (ots)

Haiger: Zettel nicht lesbar - Unfallzeuge gesucht

Am Montag (16.3.) kam es in der Bahnhofstraße zu einer Unfallflucht. Im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Opel auf dem "LIDL"-Parkplatz. Statt sich um den Schaden am roten Corsa zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Ein aufmerksamer, unbekannter Zeuge hinterließ einen Zettel am beschädigten Fahrzeug, mutmaßlich mit einem Hinweis zum unbekannten Verursacher des Unfalls. Dieser Zettel war allerdings durchnässt und kaum mehr lesbar.

Die Ermittler bitten daher Unfallzeugen, insbesondere den Verfasser des Hinweiszettels, sich bei der Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer 02771) 9070 zu melden.

Wetzlar: Hundebesitzer schlägt zu

Einen unbekannten Hundebesitzer suchen Wetzlarer Ermittler nach einem Vorfall am 1.3. in der Gemarkung Am Feldkreuz. Laut Schilderung der Anzeigenerstatterin war diese mit ihrem Hund dort gegen 8.20 Uhr spazieren. Ein ihr unbekannter Mann war dort ebenfalls mit seinem Hund unterwegs. Es kam zu einem Streit, im Rahmen dessen der Mann die Frau verbal beleidigte. Als diese ihr Handy herausholen wollte und dies dem Mann ankündigte, schlug ihr der Unbekannte mit der Hundeleine ins Gesicht. Anschließend entfernte er sich in Richtung Garbenheim. Die 63-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Vorfall wurde mutmaßlich von einer weiter entfernten Person beobachtet. Der Angreifer wurde als ungepflegt und mit etwas längerem Dreitagebart beschrieben. Er ist etwa 65-70 Jahre alt und zwischen 175-185 cm groß. Der Mann trug eine blaue Jacke mit abgesetzten Schultern und Ärmeln sowie eine schwarze Trainingshose. Zudem hatte er eine graue Wollmütze und helle Sportschuhe an. Bei dem von ihm mitgeführten Tier unbekannter Rasse handelt es sich um einen mittelgroßen, langhaarigen und dunkelbraunen Hund. Die Hundebesitzerin hat den Mann nie zuvor in diesem Bereich gesehen.

Die Polizei Wetzlar bittet um Hinweise: Wer kennt den Mann oder kann Hinweise zu seiner Identität geben? Wer hat den Vorfall mitbekommen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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