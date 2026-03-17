Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Unverschlossene Autos durchwühlt + Tresor gestohlen + Einstieg durchs Fenster + Zwei Täter flüchten + Vollsperrung nach Unfall mit einem Schwerverletzten + Wohnhaus durchsucht +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Unverschlossene Autos durchwühlt

Unbekannte öffneten im Bad Vilbeler Erzweg zwei unverschlossene Autos und durchsuchten diese. In beiden Hyundais wurden sie jedoch nicht fündig. Die Tat kann auf die Zeit von Sonntag (15.03.2026), 19:00 Uhr bis Montag (16.03.2026), 07:15 Uhr eingegrenzt werden. Verdächtige Beobachtungen in diesem Zeitraum können der Polizeistation in der Quellenstadt unter Tel.: 06101 54600 mitgeteilt werden.

Butzbach: Tresor gestohlen

Diebe drangen zwischen Sonntag (15.03.2026), 23:30 Uhr und Montag (16.03.2026), 05:30 Uhr durch die Eingangstür in eine Bäckereifiliale in der Weidigstraße ein. Dort entwendeten sie einen Tresor. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Einstieg durchs Fenster

Im Zeitraum zwischen Montag, 09.03.2026, 12:00 Uhr und Montag, 16.03.2026, 17:15 Uhr stiegen Einbrecher durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Windhofstraße in Pohl-Göns ein. Ob die Täter etwas mitgehen ließen, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Niddatal: Zwei Täter flüchten

Durch laute Geräusche an der Terrassentür bemerkte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Sternbacher Straße in Bönstadt am frühen Montagabend (16.03.2026) zwei junge Männer, die versuchten, in das Haus einzubrechen. Gegen 17:55 Uhr flüchteten die beiden Männer über einen Feldweg, nachdem sie den Hausbewohner wahrgenommen hatten. Beschrieben werden beide als circa 20 Jahre alt, schlank und schwarz gekleidet. Beide hätten schwarze Kappen getragen. Zeugen, denen die beiden beschriebenen Personen am Montag in Bönstadt aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Ranstadt - A 45: Vollsperrung nach Unfall mit einem Schwerverletzten

Ein Schwerverletzter und über 57.000 EUR Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls auf der A 45 bei Dauernheim, an dem auch zwei Sattelzüge beteiligt waren. Aus Richtung Hanau kommend, scherte der 47-jährige Fahrer einer österreichischen Sattelzugmaschine am Montagnachmittag (16.03.2026, 14:30 Uhr) nach links aus, um den vor ihm fahrenden Sattelzug zu überholen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er hierbei den auf dem linken Fahrstreifen herannahenden VW ID.7 eines 38-jährigen Rockenbergers. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den österreichischen Sattelzug auf. Durch die Kollision prallte der VW gegen die Mittelleitplanke und schleuderte von dort nach rechts gegen den zweiten Sattelzug, ehe das Fahrzeug an der Mittelleitplanke zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 38-Jährigen in ein Krankenhaus. Für knapp zwei Stunden war die A 45 in Fahrtrichtung Dortmund vollgesperrt.

Rosbach: Wohnhaus durchsucht

Einbrecher beschädigten in der Zeit zwischen Sonntag (15.03.2026), 17:30 Uhr und Montag (16.03.2026), 10:30 Uhr die Glasscheibe der Balkontür eines Einfamilienhauses in der Sudetenstraße in Ober-Rosbach. Danach durchsuchten sie das gesamte Haus. Bislang konnte nicht festgestellt werden, dass die Täter etwas mitgehen ließen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich telefonisch unter 06031 6010 an die Friedberger Kriminalpolizei wenden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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