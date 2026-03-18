Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruchsversuch bei Juwelier scheitert + Einbruch in Café + Baucontainer aufgebrochen + Ladentür hält stand + Trickdiebe bestehlen Seniorin + ...

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Einbruchsversuch bei Juwelier scheitert

Mittwochnacht (18.03.2026) versuchten zwei Unbekannte gegen 03:10 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Karlstraße einzudringen. Mehrere Minuten lang versuchten sie sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, brachen ihr Vorhaben dann jedoch erfolglos ab und flüchteten mit einem weißen Auto. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die beiden Männer bei der Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem weißen Auto machen? Hinweise nimmt die Friedberger Kripo unter der Rufnummer 06031 6010 entgegen.

Bad Nauheim: Einbruch in Café

Zwischen Sonntag (15.03.2026), 18:00 Uhr und Dienstag (17.03.2026), 12:00 Uhr drangen Diebe in ein Café in der Terrassenstraße ein. Die Täter durchsuchten den Thekenbereich und ließen mehrere Flaschen Alkoholika mitgehen. Außerdem entwendeten sie drei Außentische und mehrere Stühle. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Baucontainer aufgebrochen

Auf einer Baustelle "Am Keltenhof" in Butzbach knackten Diebe einen Baucontainer und entwendeten Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von 6.000 EUR. Unter den gestohlenen Gegenständen befinden sich überwiegend Geräte der Marke "Hilti". Die Tat erfolgte zwischen Montag (16.03.2026), 17:00 Uhr und Dienstag (17.03.2026), 07:00 Uhr. Die Butzbacher Polizei nimmt Hinweise unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Echzell: Ladentür hält stand

Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Montag (16.03.2026), 18:00 Uhr und Dienstag (17.03.2026), 07:45 Uhr in ein Geschäft in der Echzeller Hauptstraße einzudringen. Die Aufbruchsversuche an der Ladentür blieben jedoch erfolglos, sodass die Täter ohne Beute wieder abziehen mussten. Hinweise erbittet die Friedberger Kripo telefonisch unter 06031 6010.

Friedberg: Trickdiebe bestehlen Seniorin

Unter dem Vorwand, wegen eines Wasserrohrbruchs die Leitungen überprüfen zu müssen, verschafften sich Gauner am Dienstag (17.03.2026) gegen 11:30 Uhr Zutritt zur Wohnung einer Seniorin im Dienheimer Pfad. Ein Täter lenkte die Rentnerin ab, in dem er vorgab, mit ihr zusammen ins Badezimmer gehen und nachschauen zu müssen, ob dort alles in Ordnung sei. Sein Komplize nutzte die Ablenkung aus und betrat unbemerkt die Wohnung. Während die Friedbergerin von dem einen Täter im Bad abgelenkt wurde, durchsuchte der zweite Täter die Wohnung nach Wertgegenständen. Er ließ Bargeld und Schmuck mitgehen. Nachdem der Dieb die Wohnung verlassen hatte, verabschiedete sich auch der angebliche Mitarbeiter der Wasserwerke. Der Diebstahl fiel kurze Zeit später auf. Die Seniorin beschrieb einen Täter als circa 172 cm groß und mit einer kräftigen Statur. Er habe eine Glatze und einen hellen Teint gehabt. Bekleidet war er mit einem blau gemusterten Poloshirt und Jeans. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen die beschriebene Person aufgefallen ist, um Hinweise unter Tel.: 06031 6010. Die Polizei empfiehlt: Versichern Sie sich, ob die fremde Person tatsächlich von den Stadt-, Elektrizitäts- oder Wasserwerken kommt, bevor Sie die Person ins Haus lassen. Lassen Sie sich einen Dienstausweis zeigen und rufen Sie bei dem angeblichen Arbeitgeber an. Die Person soll solange vor dem Haus warten. Suchen Sie sich dazu selbst die Telefonnummer heraus. Ziehen Sie Vertrauenspersonen, wie Angehörige, Freunde oder Nachbarn, hinzu. Bestellen Sie die Person, wenn Sie sich unsicher sein sollten, zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Vergewissern Sie sich, sollten Sie die Person bereits ins Haus gelassen haben, dass die Eingangstür ordnungsgemäß geschlossen ist. So verhindern Sie, dass ein Komplize unbemerkt das Haus oder die Wohnung betreten kann. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, auch über den Notruf 110.

Friedberg: Scheibe eingeschlagen, Bargeld geklaut

Eine Scheibe eines schwarzen Audi A5 Sportback schlug ein Dieb in Friedberg ein. Das Fahrzeug parkte im Zeitraum von Montag (16.03.2026), 21:30 Uhr bis Dienstag (17.03.2026), 07:30 Uhr in der Riedstraße in Höhe der Hausnummer 19. Der Unbekannte ließ 65 EUR mitgehen, die von außen erkennbar in der Mittelkonsole lagen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Friedberg (Tel.: 06031 6010). Die Polizei rät dazu, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Von außen sichtbare Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein.

Karben: Baumaschinen und Werkzeuge aus Rohbau gestohlen

Diebe verschafften sich Zugang zu einem noch nicht bezogenen Neubau im Petterweiler Fuchsweg. Dort entwendeten sie Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von circa 4.000 EUR. Die Tat ereignete sich zwischen Montag (16.03.2026), 19:00 Uhr und Dienstag (17.03.2026), 07:10 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Bad Vilbeler Polizeistation entgegen (Tel.: 06101 54600).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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