LPI-G: (ABG) Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs (0047980/2026)
Gera (ots)
Schmölln. Am 24.02.2026 gegen 19:35 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine 35-jährige Pkw-Fahrerin Am Brauereiteich. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte zudem positiv auf mehrere berauschende Substanzen. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen dauern an. (SR)
