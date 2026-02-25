LPI-G: (ABG) Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs (0047980/2026)

Altenburg (ots) - Gößnitz. In der Zeit vom 23.02.2026, 18:00 Uhr bis 24.02.2026, 01:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage eines Garagenkomplexes in der Walter-Rabold-Straße ein. Aus der Garage wurden diverse Werkzeuge, Zubehör sowie weitere Gegenstände entwendet. Der Gesamtwert der Beute liegt schätzungsweise im mittleren dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen ...

