Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Einbruch in Garage (0047975/2026)

Altenburg (ots)

Gößnitz. In der Zeit vom 23.02.2026, 18:00 Uhr bis 24.02.2026, 01:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage eines Garagenkomplexes in der Walter-Rabold-Straße ein. Aus der Garage wurden diverse Werkzeuge, Zubehör sowie weitere Gegenstände entwendet. Der Gesamtwert der Beute liegt schätzungsweise im mittleren dreistelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter 03447 / 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

