LPI-G: (G) Falsche Kennzeichen angebracht (0046479/2026)

Gera (ots) - Gera. Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Dornaer Straße kam es gegen 14:20 Uhr zu einem tragischen Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr eine 88-jährige Autofahrerin rückwärts aus ihrer Parklücke und überrollte zwei Fußgänger. Einer der beiden Passanten wurde dabei getötet. Der Zweite wurde lebensbedrohlich verletzt ins Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat den Unfallort ...

