Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Falsche Kennzeichen angebracht (0046479/2026)

Gera (ots)

Gera. In der Schloßstraße kontrollierten Polizeibeamte am 23.02.2026 gegen 11:58 Uhr einen 35-jährigen Fahrer eines Pkw Opel. Dabei stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten. Die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Anzeigen, u.a. wegen Urkundenfälschung, gefertigt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
