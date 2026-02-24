LPI-G: (G) Falsche Kennzeichen angebracht (0046479/2026)
Gera (ots)
Gera. In der Schloßstraße kontrollierten Polizeibeamte am 23.02.2026 gegen 11:58 Uhr einen 35-jährigen Fahrer eines Pkw Opel. Dabei stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten. Die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Anzeigen, u.a. wegen Urkundenfälschung, gefertigt. (DL)
