Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen (0015725/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln. Am 16.01.2026 gegen 16:45 Uhr befand sich eine Gruppe Jugendlicher auf der Fußgängerbrücke der Eisenbahnstraße, welche die Bachstraße überspannt. Aus der Gruppe heraus wurden von der Brücke Gegenstände hinab auf Fahrzeuge geworfen, die auf der Bachstraße fuhren. Die Polizei Altenburger Land führt dazu ein Ermittlungsverfahren und bittet Zeugen zum Sachverhalt sich unter 03447 471-0 zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

