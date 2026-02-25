Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Gartenlaube gewaltsam aufgebrochen (0047470/2026)

Altenburg (ots)

Lucka. Im Zeitraum vom 23.02.2026, 15:30 Uhr bis 24.02.2026, 09:40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in der Teuritzer Straße. Aus dem Inneren einer Laube entwendeten die Täter unter anderem mehrere Elektrowerkzeuge samt Zubehör. Der Beuteschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Der entstandene Sachschaden wird ebenfalls auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter 03447 / 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden. (SR)

