Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen nach Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Brand in Buer am Sonntagabend, 22. Februar 2026, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Gegen 18.15 Uhr waren die Einsatzkräfte zur Hohensteiner Straße gerufen worden, wo das Dach eines Mehrfamilienhauses brannte. Die Anwohner hatten zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig das Gebäude verlassen, Mieter eines angrenzenden Wohnhauses mussten aus Sicherheitsgründen ebenfalls für die Dauer der Löscharbeiten ihre Wohnungen verlassen. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Das Haus, in welchem der Brand ausbrach, ist derzeit unbewohnbar.

Die Feuerwehr berichtete hierzu ebenfalls: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6221530

Die Kriminalpolizei nahm im Anschluss an die Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache auf. In diesem Zusammenhang werden Zeugenhinweise erbeten. Beschrieben wurde von Zeugen eine verdächtige Person, die zur Zeit des Brandausbruchs gegen 18 Uhr das Haus verließ. Dabei soll es sich um einen etwa 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann handeln, der eine normale Statur hatte. Er trug schwarze Kleidung und hatte die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, sodass er nicht näher beschrieben werden kann. Hinweise bitte telefonisch an die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 7112 oder unter 0209 365 8240.

Für die Einsatzdauer wurde die betroffene Hohensteiner Straße im Bereich zwischen der Alleinsteiner Straße und der Devesestraße komplett gesperrt.

