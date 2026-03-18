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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Zwei Einbrecher überrascht - Frau leicht verletzt + Einbrecher flüchtet

Giessen (ots)

Driedorf: Zwei Einbrecher überrascht - Frau leicht verletzt

Eine Anwohnerin eines Einfamilienhauses in der Weiherstraße überraschte zwei Einbrecher in ihrem Haus. Die beiden flüchteten, dabei stießen sie die Frau zur Seite. Die Anwohnerin erlitt leichte Verletzungen.

Die Frau kehrte gestern gegen 20.20 Uhr in ihr Haus zurück und erblickte beim Öffnen der Haustür zwei Unbekannte. Diese traten sofort die Flucht an. Durch das Wegstoßen kam die Frau zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Die Kriminellen flüchteten in einem dunklen Pkw, vermutlich einem BMW, mit ausländischen Kennzeichen. Die Einbrecher waren beide dunkeln gekleidet und hatten ihr Gesicht mit einem Tuch oder Schal bedeckt. Einer war etwa 180 cm groß und hatte eine dickere Figur, sein Komplize war schlanker und etwa 170 cm groß.

Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wem sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen? Wer kann Hinweise zum dunklen Pkw mit ausländischen Kennzeichen geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Herborn unter der Telefonnummer 02772/47050 entgegen.

Herborn: Einbrecher flüchtet

In Schönbach bemerkte ein Anwohner eines Einfamilienhauses verdächtige Geräusche an seiner Haustür. Als er nachsah, rannte eine nicht näher beschriebene Person weg.

Kurz darauf stellte sich heraus, dass die Person versucht hatte, die Tür aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch ereignete sich gestern gegen 19 Uhr in der Forsthausstraße.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizei in Herborn unter der Telefonnummer 02772/47050.

Pierre Gath, Pressesprecher

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