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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Jugendliche entwenden Kleinkraftrad in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 18. März 2026 beobachteten Zeugen gegen 10:20 Uhr, wie drei männliche Jugendliche im Alter von 14-, 15- und 16-Jahren ein Kleinkraftrad im Riedeweg von einem Grundstück entwendeten. Die Jugendlichen versuchten das Kleinkraftrad zu starten und lösten die Lenkradsperre durch Gewalteinwirkung. Als die Zeugen die Jugendlichen ansprachen, flüchteten zwei der Jugendlichen auf einem mitgeführten weiteren Kleinkraftrad. Ein Jugendlicher flüchtete fußläufig. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten alle drei Jugendlichen festgestellt und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben werden. Gegen die Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Kleinkraftrad entstanden Beschädigungen in bislang unbekannter Höhe. Das Kleinkraftrad wurde den Eigentümern wieder ausgehändigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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