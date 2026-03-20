Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfall auf der B212 in Nordenham +++ Beifahrerin leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 19. März 2026 gegen 11:45 Uhr, ereignete sich auf der B212 in Nordenham ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem sich eine 74-Jährige aus Hagen im Bremischen verletzte.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 61-Jähriger aus Overath mit seinem Lkw der Marke Iveco die B212 in Fahrtrichtung Nordenham. Dabei beabsichtigte er nach links in die Havendorfer Chaussee abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Mercedes, der von einem 63-Jährigen aus Hagen im Bremischen gefahren wurde.

Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Die 74-jährige Beifahrerin im Mercedes verletze sich leicht und wurde im Anschluss durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus gefahren.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden

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