Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchener fällt doppelt negativ auf

Gelsenkirchen (ots)

Dem Sicherheitspersonal einer Diskothek in Gelsenkirchen fielen in der Nacht von Freitag, 6. März, auf Samstag, 7. März 2026, gegen 2 Uhr zwei Männer auf, die Betäubungsmittel konsumierten. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen die Personalien eines 31-jährigen und eines 29-jährigen Gelsenkircheners auf und stellten ein Tütchen mit weißem Pulver sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme erhielten die Männer ein Hausverbot und entfernten sich von der Diskothek. Gegen 2.45 Uhr kam es dann zum Wiedersehen zwischen den Polizisten und dem 29-Jährigen. Diesmal saß der Gelsenkirchener hinter dem Lenkrad eines Autos und befuhr die Brauckstraße. Aus dem vorherigen Einsatz wussten die Einsatzkräfte, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehen könnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert im Ordnungswidrigkeitenbereich und ein freiwilliger Drogenschnelltest fiel ebenfalls positiv aus. Demzufolge endete das zweite Aufeinandertreffen auf der Polizeiwache, wo dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Weil er sich uneinsichtig und unkooperativ zeigte, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher, um weitere Fahrten des Gelsenkircheners zu unterbinden.

