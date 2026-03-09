Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach Tatverdächtigen in einem Fall von versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls. Anfang September 2024 versuchten zwei Unbekannte, sich unbefugt Zugang zu einer Pflege- und Betreuungseinrichtung in der Gelsenkirchener Altstadt zu verschaffen. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/197082

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell