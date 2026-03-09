PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer erkennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach Tatverdächtigen in einem Fall von versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls. Anfang September 2024 versuchten zwei Unbekannte, sich unbefugt Zugang zu einer Pflege- und Betreuungseinrichtung in der Gelsenkirchener Altstadt zu verschaffen. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/197082

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 09.03.2026 – 12:39

    POL-GE: Unbekannte heben unbefugt Geld ab - Wer kennt die Personen?

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht mit Hilfe von Fotos von Überwachungskameras nach zwei unbekannten Tatverdächtigen. Die Personen fanden die Geldbörse einer 21-jährigen Gelsenkirchenerin und hoben am Sonntag, 2. November 2025, sowie am Dienstag, 4. November 2025, mit der darin befindlichen Bankkarte unbefugt Geld an zwei Geldautomaten in Erle und der Altstadt ab. Da die bisherigen Ermittlungsansätze ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 10:45

    POL-GE: Raub in Altstadt - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Ein 25-Jähriger wurde am frühen Morgen auf der Mulvanystraße ausgeraubt. Gegen 3.10 Uhr am Montagmorgen, 9. März 2026, wurde der 25-Jährige aus Essen von drei ihm unbekannten Personen angegriffen und geschlagen. Aufgrund der Hilferufe wurde ein 44-jähriger Anwohner am Fenster auf die Situation aufmerksam. Als dieser sich lautstark bemerkbar machte, flüchtete das Trio mitsamt der grauen ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 09:12

    POL-GE: Diensthund musste Widerstand brechen

    Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntagmorgen des 08.03.26 stießen gegen 01:45 Uhr zwei Diensthundeführer im Rahmen der Streifenfahrt auf der Ringstraße auf eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten Personen vor dem City Pub. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde ein 37-jähriger Diensthundeführer von einem 21-jährigen in Düsseldorf lebenden Ukrainer angegriffen und mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen, wobei er ...

    mehr
