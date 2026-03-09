PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein 25-Jähriger wurde am frühen Morgen auf der Mulvanystraße ausgeraubt.

Gegen 3.10 Uhr am Montagmorgen, 9. März 2026, wurde der 25-Jährige aus Essen von drei ihm unbekannten Personen angegriffen und geschlagen. Aufgrund der Hilferufe wurde ein 44-jähriger Anwohner am Fenster auf die Situation aufmerksam. Als dieser sich lautstark bemerkbar machte, flüchtete das Trio mitsamt der grauen Bauchtasche des Esseners. Die vom Anwohner alarmierte Polizei traf den 25-Jährigen vor Ort an.

Aufgrund seiner Alkoholisierung war es dem Essener weder möglich, den genauen Tathergang zu beschreiben noch eine Täterbeschreibung abzugeben. Lediglich der Anwohner konnte vom Fenster erkennen, dass es sich bei den drei Tatverdächtigen um Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren gehandelt haben muss. Sie hatten alle dunkle Haare und waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug zudem eine helle Jeans.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zum Tathergang machen können. Diese Hinweise bitte telefonisch an die 0209 365 8120 oder an die 0209 365 8240.

Der 25-Jährige blieb nach eigener Aussage unverletzt und begab sich eigenständig nach Hause.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

