HZA-HN: Sonntäglicher Aktionstag: Zoll deckt illegale Beschäftigung auf

Am 22. Februar 2026 kontrollierten zehn Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Heilbronn und Ludwigsburg sowie im Landkreis Hohenlohe zwischen neun und 18 Uhr acht Gastronomiebetriebe. Die Zöllnerinnen und Zöller überprüften dabei u.a. die Einhaltung von sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften sowie die Frage, ob die in den Gastronomiebetrieben angetroffenen Personen die notwendigen Berechtigungen zur Ausübung der Beschäftigung besitzen. Eine solche benötigen in der Regel Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer nicht zur EU gehörenden Staatszugehörigkeit.

Nach Abschluss des Aktionstags und Überprüfung von 30 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bestehen aktuell:

- in zwei Prüfkonstellationen der Verdacht der illegalen Beschäftigung von Ausländern bzw. der Verdacht der illegalen Ausübung einer Erwerbstätigkeit von Ausländern, - in einem Fall der Verdacht des illegalen Aufenthalts eines Drittstaatsangehörigen und der Verdacht der Beihilfe gegenüber dem Arbeitgeber zum illegalen Aufenthalt sowie der Verdacht des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt als auch - nach Kontrolle eines Betriebs in Ludwigsburg der Verdacht der Steuerhehlerei durch das Inbesitzhalten von unversteuerten Tabakwaren (18.000 Gramm unversteuerter Wasserpfeiffentabak)

Daneben gab es durch die Einsatzkräfte bei den Prüfungen jeweils zwei Stundenaufzeichnungspflichtverstöße und Sofortmeldeverstöße sowie in einem Fall eine Meldepflichtverletzung (laufende Leistungen beim Jobcenter) zu beanstanden.

Die weiteren Ermittlungen zu den Sachverhalten dauern noch an.

Zusatzinformationen:

Der Zoll sichert mit seinen Prüfungen staatliche Einnahmen, stärkt seriös tätige Unternehmen, schützt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor illegalen Lohnpraktiken und Ausbeutung und sorgt so für Ordnung und Fairness auf dem Arbeitsmarkt. Schwarzarbeiter und ihre Auftraggeber schädigen alle: Sie betrügen die Sozialver-sicherung, hinterziehen Steuern und gefährden Arbeitsplätze. Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordentlich beschäftigen, können mit Schwarz-arbeitern nur schwer konkurrieren. Obwohl sie sich auch der Verpflichtung zur Zah-lung von Steuern, Mindestlohn und Abgaben entziehen, profitieren Schwarzarbei-ter und ihre Auftraggeber von der staatlichen und vor allem sozialen Infrastruktur. Die Prüfungen der FKS des Zolls gehen gegen diese Ungerechtigkeit vor.

