Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Geschwindigkeitsmesswoche im Bereich der Polizei Brake

Delmenhorst (ots)

Geschwindigkeitsüberschreitungen respektive nicht angepasste Geschwindigkeiten sind weiterhin eine der Hauptunfallursachen. Vor diesem Hintergrund führten Beamte und Beamtinnen der Polizei Brake in der Zeit von Dienstag, 7. April 2026, bis Sonntag, 12. April 2026 vermehrt Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen der qualifizierten Verkehrsüberwachung durch.

An knapp 20 Messstellen sind über 400 Fahrzeuge gemessen und kontrolliert worden.

Resultat der gezielten Kontrollen waren fünf Strafverfahren und knapp 70 Verkehrsordnungswidrigkeiten.

5 Pkw-Fahrern und Fahrerinnen droht ein Fahrverbot. Die höchsten Überschreitungen wurden durch einen 46-jährigen Pkw-Fahrer aus Ganderkesee mit vorwerfbaren 51 km/h außerorts und einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin aus Schwanewede mit vorwerfbaren 38 km/h innerorts begangen.

Eine Verkehrskontrolle ging über den Schwerpunkt der Geschwindigkeitsüberprüfung hinaus: Am Donnerstag, 9. April 2026, fuhr ein 38-Jähriger aus Celle mit seinem Transporter auf der Bundesstraße 212 in Richtung Berne. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis fuhr und ein Einhandmesser mit sich führte. In der Folge wurde eine Blutprobe bei dem Mann entnommen, die Weiterfahrt untersagt und mehrere Verfahren gegen ihn eingeleitet.

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