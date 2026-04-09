PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March-Buchheim: Diebstahl von Kennzeichen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 08.04.2026, wurden zwischen 11:50 Uhr und 12:08 Uhr die amtlichen Kennzeichen an einem grauen Kleinwagen der Marke Opel gestohlen.

Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Gottenheimer Straße in March-Buchheim während den Öffnungszeiten des Marktes.

Die Polizei Breisach (Tel. 07667 91170) sucht Zeugen und bittet mögliche Hinweisgeber, sich bei der Polizei zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren