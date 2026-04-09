Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/Opfingen: Unfall zwischen Motorrad und Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 07.04.2026 kam es gegen 15:45 Uhr auf der K 9853, zwischen dem Opfinger Baggersee und Freiburg, im Bereich der dortigen Autobahnbrücke, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Motorradfahrer die K 9853 vom Opfinger Baggersee kommend in Fahrtrichtung Freiburg. Ein entgegenkommender Pkw, der hinter einem weißen Pkw fuhr, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte vermutlich mit dem linken Außenspiegel mit dem Lenker des nach rechts ausweichenden Motorradfahrers.

Beide Verkehrsteilnehmer hielten danach kurz an, der unbekannte Pkw-Fahrer fuhr jedoch im Anschluss weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es soll sich um einen dunklen Kleinwagen (evtl. Peugeot) gehandelt haben. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum mutmaßlichen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-3100 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell